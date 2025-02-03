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В Белгородском районе двое мужчин ранены после атаки дрона

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В Белгородском районе в результате взрыва устройства, сброшенного с дрона, были ранены двое мужчин, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Это произошло в хуторе Церковный.

Пострадавшие получили осколочные ранения. Бригады скорой помощи везут их в Белгород в больницу, состояние пострадавших врачи оценивают как средней степени тяжести.

Еще один беспилотник ВСУ атаковал частный дом в поселке Дубовое - домовладение получило значительные разрушения, добавил Гладков.

Хроника 24 февраля 2022 года – 03 февраля 2025 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгородский район Белгородская область
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