В Белгородском районе двое мужчин ранены после атаки дрона

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В Белгородском районе в результате взрыва устройства, сброшенного с дрона, были ранены двое мужчин, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Это произошло в хуторе Церковный.

Пострадавшие получили осколочные ранения. Бригады скорой помощи везут их в Белгород в больницу, состояние пострадавших врачи оценивают как средней степени тяжести.

Еще один беспилотник ВСУ атаковал частный дом в поселке Дубовое - домовладение получило значительные разрушения, добавил Гладков.