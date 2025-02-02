Пожар на складе в Марьиной Роще локализован

В тушении задействован пожарный поезд

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Возгорание на складе в Марьиной Роще на северо-востоке Москвы локализовано, сообщило МЧС России.

"Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Москве на 250 квадратах. На 150 квадратах обрушилась крыша", - говорится в сообщении ведомства.

В нем уточняется, что пострадавших нет.

В Московской железной дороге (МЖД) сообщили, что к борьбе с огнем привлечен пожарный поезд.

"В его составе четыре цистерны со 120 т воды и 4 т пенообразователя", - говорится в сообщении в телегам-канале МЖД в воскресенье.

Ранее сообщалось, что в 3-м проезде Марьиной Рощи загорелся склад на 150 кв. м.

Останкинская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств пожара.