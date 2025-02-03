Возгорания возникли на НПЗ в Волгоградской области после падения обломков БПЛА

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об отражении массированной атаки беспилотников на регион, в результате падения обломков БПЛА возникли возгорания на нефтеперерабатывающем заводе.

"Сегодня ночью силы ПВО Министерства обороны отразили массированную атаку беспилотников самолетного типа на территорию Волгоградской области. Большая часть БПЛА была перехвачена и нейтрализована. Пострадавших нет", - приводит слова Бочарова областная администрация.

Глава региона также сообщил о локальных возгораниях на нефтеперерабатывающем заводе в результате падения обломков БПЛА, пожары локализованы.

"Также наблюдались кратковременные перепады напряжения в электросети. Электроснабжение города Волгограда и прилегающих муниципальных образований осуществляется в полном объеме", - добавил губернатор.