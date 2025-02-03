Беспилотники замечены в небе над Каспийском

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Беспилотные летальные аппараты зафиксированы в небе над Каспийском, принимаются меры по их ликвидации, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

"Сегодня утром над объектами в Каспийске были зафиксированы беспилотные летательные аппараты. Принимаются все необходимые меры по их нейтрализации. На этот момент разрушения и пострадавшие не зафиксированы", - написал он в своем телеграм-канале в понедельник.

Глава Дагестана отметил, что все органы власти работают в режиме оперативного штаба.

Он призвал граждан не распространять противоправную информацию, к которой относятся фото- и видеоматериалы с места событий.