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Беспилотники замечены в небе над Каспийском

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Беспилотные летальные аппараты зафиксированы в небе над Каспийском, принимаются меры по их ликвидации, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

"Сегодня утром над объектами в Каспийске были зафиксированы беспилотные летательные аппараты. Принимаются все необходимые меры по их нейтрализации. На этот момент разрушения и пострадавшие не зафиксированы", - написал он в своем телеграм-канале в понедельник.

Глава Дагестана отметил, что все органы власти работают в режиме оперативного штаба.

Он призвал граждан не распространять противоправную информацию, к которой относятся фото- и видеоматериалы с места событий.

Дагестан Каспийск Сергей Меликов
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