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В Белгородском районе число раненых при атаке дрона выросло до трех

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о еще одном пострадавшем при атаке украинского БПЛА в хуторе Церковный Белгородского района.

"Количество раненых в хуторе Церковный в результате сброса взрывного устройства с беспилотника увеличилось до трех. Еще одного мужчину со множественными осколочными ранениями бригада "скорой" транспортирует в городскую больницу № 2 Белгорода", - написал он в Telegram.

Он также проинформировал о последствия атак украинских дронов еще в четырех населенных пунктах области.

В частности, в хуторе Екатериновка Волоконовского района на стоянке предприятия дрон-камикадзе атаковал автомобиль с прицепом - машина получила повреждения.

"В селе Тишанка в результате артиллерийского обстрела в одном жилом доме повреждены фронтон и крыша, во втором - выбиты окна и посечен фасад", - написал Гладков.

В селе Березовка Борисовского района беспилотник нанес удар по припаркованному автомобилю - разбито лобовое стекло.

Еще одна атака FPV-дрона произошла в селе Козьмодемьяновка Шебекинского округа - повреждены кровля, фасад и остекление частного домовладения, добавил губернатор.

Хроника 24 февраля 2022 года – 03 февраля 2025 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Церковный Белгородский район Шебекинский округ Белгородская область
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