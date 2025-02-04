Посол Ирана в РФ заявил, что Москва и Тегеран не нуждаются в SWIFT

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Вопрос соединения платежных систем "Мир" и "Шетаб" частично решен, заявил во вторник посол Ирана в Москве Казем Джалали.

"Могу подтвердить, что для банковских отношений Иран и Россия не нуждаются в SWIFT. У нас есть собственные конфиденциальные системы передачи банковских сообщений. Второй вопрос - это соединение систем "Мир" и "Шетаб". Часть соединения этих систем уже пройдена. В прошлом году мы по сути запустили начальный этап этого проекта. Осталась другая часть этой работы, которой мы займемся в этом году", - сказал Джалали на пресс-конференции в Москве.

Он напомнил, что "есть еще другое соглашение между Центробанками двух стран, которое называется "денежное соглашение": "Могу предположить, что в 2025 году большая часть наших проблем во взаиморасчетах будет решены благодаря имеющимся договоренностям".

Джалали отметил, что председатели Центробанков РФ и Ирана неоднократно встречались как в прошлом году, так и в этом, в результате чего удалось, в частности, решить вопрос, касающийся систем передачи банковских сообщений между Ираном и Россией, которые будут соединены.