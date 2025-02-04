На Онежском деревообрабатывающем комбинате выясняют причины пожара

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В Архангельской области случился пожар на территории АО "Онежский лесодеревообрабатывающий комбинат" (входит в состав Segezha Group), сообщило Агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты региона.

Пожар начался в 8:40 в цехе штабелеформировочной машины. Площадь возгорания составила около тысячи кв. м. Пожар потушили в 10:13. В тушении было задействовано 19 человек и 7 единиц техники.

Причины пожара устанавливаются.

АО "Онежский ЛДК" расположен в городе Онега . Мощность комбината по распилу круглого леса составляет 554 тысячи куб. м в год. Онежский ЛДК производит пиломатериалы хвойных пород скандинавской сортировки и технологическую щепу. ЛДК входит в состав Segezha Group с 2014 года.