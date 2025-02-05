Поиск

Производство пива в России за год выросло на 10,3%

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Производство пива в России (кроме отходов пивоварения) в 2024 году составило 940 млн декалитров (дал), что на 10,3% больше, чем в 2023 году, сообщил Росстат.

В декабре в годовом выражении производство выросло на 16,1%, по сравнению с ноябрем 2924 года - снизилось на 1,5%.

Производство упакованной минеральной природной и питьевой воды (без сахара) в прошлом году составило 23,5 млрд бутылок (0,5 литра), что на 11,3% больше, чем год назад. В декабре производство выросло на 8,4%, до 1,8 млрд бутылок, по сравнению с ноябрем рост составил 10,3%.

Табачная отрасль в 2024 году выпустила 194 млрд сигарет, снизив производство на 2,4%. В декабре в годовом выражении выпуск вырос на 13,1%, до 13,1 млрд штук, по сравнению с ноябрем - на 4,2%.

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 5 февраля

Производство БАДов в России за год увеличилось на 20,5%

Разлив мазута в Керченском проливе

Выбросы мазута обнаружены в районе кормы танкера "Волгонефть-239"

Выбросы мазута обнаружены в районе кормы танкера "Волгонефть-239"

Минпромторг РФ заявил о планах начать с ежегодного выпуска 36 самолетов МС-21

Минпромторг РФ заявил о планах начать с ежегодного выпуска 36 самолетов МС-21

Росстат оценил рост выпуска легковых авто в РФ в 2024 году в 39,2%

Курс юаня опустился ниже 13 рублей впервые с 20 сентября 2024 года

Сложности с трансграничными платежами продолжают давить на себестоимость предприятий

Сложности с трансграничными платежами продолжают давить на себестоимость предприятий
Военная операция на Украине

Россия и Украина провели обмен пленными в формате 150 на 150

Домодедово заявило об отсутствии изменений в схеме управления аэропортом из-за иска Генпрокуратуры

Домодедово заявило об отсутствии изменений в схеме управления аэропортом из-за иска Генпрокуратуры

Минпромторг призвал ужесточить процедуру сертификации иностранных авто для рынка РФ

Минпромторг призвал ужесточить процедуру сертификации иностранных авто для рынка РФ
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе328 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне34 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5809 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии162 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2152 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау85 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне26 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });