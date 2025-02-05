Производство пива в России за год выросло на 10,3%

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Производство пива в России (кроме отходов пивоварения) в 2024 году составило 940 млн декалитров (дал), что на 10,3% больше, чем в 2023 году, сообщил Росстат.

В декабре в годовом выражении производство выросло на 16,1%, по сравнению с ноябрем 2924 года - снизилось на 1,5%.

Производство упакованной минеральной природной и питьевой воды (без сахара) в прошлом году составило 23,5 млрд бутылок (0,5 литра), что на 11,3% больше, чем год назад. В декабре производство выросло на 8,4%, до 1,8 млрд бутылок, по сравнению с ноябрем рост составил 10,3%.

Табачная отрасль в 2024 году выпустила 194 млрд сигарет, снизив производство на 2,4%. В декабре в годовом выражении выпуск вырос на 13,1%, до 13,1 млрд штук, по сравнению с ноябрем - на 4,2%.