Средний размер выкупа за расшифровку данных в РФ за пять лет вырос до 10-15 млн руб.

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Средний размер выкупа, который выплачивают российские компании киберпреступникам за расшифровку данных вырос за последние пять лет на порядок, до 10-15 млн рублей, заявил журналистам в Москве руководитель подразделения киберразведки (Threat Intelligence) компании Bi.Zone (ООО "Бизон" - "Безопасная информационная зона") Олег Скулкин.

"Пять лет назад средний размер выкупа составлял около 1 млн рублей, - сказал Скулкин. - Сейчас это уже 10-15 млн рублей и даже больше".

На порядок, до сотен миллионов рублей, выросли и начальные суммы требуемых выкупов.

По словам Скулкина, киберпреступники стараются скомпрометировать крупные организации, которые обладают необходимыми финансовыми ресурсами. И требуют выкуп с учетом анализа финансовых данных таких компаний.

Согласно исследованию годового ландшафта киберугроз Threat Zone 2025, представленному Bi.Zone, большая часть киберпреступников имеет финансовую мотивацию - 67% (76% в 2023 году). Еще 21% злоумышленников ориентируются на шпионаж (15%), а остальные 12% являются хактивистами (9%).

При этом директор департамента мониторинга, реагирования и исследования киберугроз Bi.Zone Теймур Хеирхабаров отметил, что в прошлом году стало заметным "смешение" мотивации киберпреступников - хактивисты стали пробовать зарабатывать на результатах своих действий, а "шпионы", например, после выполнения своей основной задачи (кража данных), стали предпринимать действия, направленные на разрушение ИТ-инфраструктуры скомпрометированных компаний или уничтожение данных.

Хеирхабаров сообщил также, что в прошлом году в топ-5 атакуемых отраслей вошли госорганы (на их долю пришлось 15% от общего числа кибератак), финансовый сектор (13%), логистика (11%), электронная коммерция (9%) и ИТ-компании (6%).

Bi.Zone ожидает, что в 2025 году сохранится высокий риск кибератак с целью получения выкупа. При этом запрашиваемые злоумышленниками суммы будут расти.

Также эксперты компании прогнозируют рост числа атак на Linux-системы, на использование которых переходят многие российские заказчики в рамках проектов по импортозамещению продуктов западных вендоров.