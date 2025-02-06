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Ростехнадзор и суд приостановили ряд работ на шахтах "СУЭК-Кузбасса", "Мечела", "ММК-Угля" и НГУК

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Ростехнадзор и суд приостановили ряд работ на шахтах АО "СУЭК-Кузбасс", ООО "ММК-Уголь" (подконтрольно ММК), ПАО "Угольная компания "Южный Кузбасс" (входит в группу "Мечел") и ООО "Новая горная управляющая компания" (НГУК), написал помощник руководителя Ростехнадзора Андрей Виль в телеграм-канале.

Так, на шахте им. Кирова ("СУЭК-Кузбасс") Ростехнадзор 3 февраля приостановил проведение монтажной камеры и конвейерной печи из-за превышения допустимой концентрации метана, несоблюдения требований документации по проведению и креплению горной выработки, а также требований проектных решений в части дегазации угольного пласта. Как уточнили "Интерфаксу" в компании, речь идёт о частичной приостановке проходки на шахте. "К настоящему времени замечания устранены", - отметили в "СУЭК-Кузбассе".

В "ММК-Угле" приостановки коснулись двух шахт. Так, на шахте "Чертинская-Коксовая" Ростехнадзор 3 февраля приостановил проведение западного конвейерного бремсберга, западного путевого бремсберга и вентиляционного штрека за превышение предельно допустимой концентрации оксида углерода, несоблюдение требований проектных решений в части изоляции горных выработок. На шахте "Костромовская" 4 февраля приостановлены проведение водотрубного ходка и эксплуатация дизель-гидравлических локомотивов за превышение допустимой концентрации метана, а также необеспечение горной выработки расчетным количеством воздуха, необходимого для эксплуатации дизель-гидравлического транспорта.

На шахте им. Ленина ("Южный Кузбасс") суд на 90 суток приостановил эксплуатацию подземного склада взрывчатых материалов. "Эксплуатацию с неисправными средствами проветривания склада и с истекшим сроком экспертизы промышленной безопасности", - поясняется в сообщении причина приостановки. В "Южном Кузбассе" "Интерфаксу" уточнили, что на работу предприятия остановка данного склада не повлияла. "Добыча и проходка на шахте имени В.И.Ленина ведутся в запланированном объеме", - подчеркнули в компании.

На шахте "Большевик" (НГУК) Ростехнадзор 4 февраля приостановил проведение конвейерного штрека из-за несоблюдения требований документации по проведению и креплению горной выработки, отсутствия свободного прохода в горной выработке, невыполнения мероприятий по обеспыливанию рудничной атмосферы, эксплуатации проходческого комбайна с нарушением требований промбезопасности.

Ростехнадзор СУЭК-Кузбасс Мечел НГУК ММК-Уголь
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