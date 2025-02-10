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Власти Кузбасса предложили отменить импортные пошлины на уголь

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Власти Кемеровской области предлагают отменить импортные пошлины на российский уголь для преодоления кризиса в угольной отрасли, сообщил первый заместитель губернатора - председатель правительства региона Андрей Панов.

"Учитывая масштабы кризиса, для его преодоления необходимы меры международного уровня. Например, отмена импортных пошлин на российский уголь через заключения соответствующих межправительственных соглашений. Также важно взаимодействие с правительствами Индии и КНР по счетам в банках этих стран, которые могут быть использованы российскими угольными компаниями, в том числе попавшими в санкционные списки, для финансовых операций", - написал он в Telegram.

Он напомнил и о других необходимых в настоящее время углепрому мерах поддержки, которые "уже проработаны экспертным сообществом и не раз озвучивались руководством Кузбасса и Министерством энергетики России".

Так, предлагается частично компенсировать из федерального бюджета выпадающие доходы от привлечения кредитов на развитие производства как угледобывающим предприятиям, так и банковскому сектору. "Есть и инициатива, которая поможет не только угольщикам, но и машиностроителям: льготные кредиты угольным предприятиям, закупающим российское горношахтное оборудование", - сообщил первый вице-губернатор.

Он вновь отметил необходимость долгосрочного соглашения между РЖД и правительством Кузбасса о вывозе угольной продукции в восточном направлении "с ежегодным увеличением объемов пропорционально развитию Восточного полигона", что "даст возможность долгосрочного планирования и железнодорожникам, и угледобывающим компаниям".

Также в числе необходимых мер поддержки - мораторий на повышение тарифов на ж/д перевозки "до завершения кризиса в угольной отрасли".

"Эти предложения при грамотной их реализации помогут угольной отрасли пережить кризис с минимальными потерями для угольных регионов, но нужна помощь от федерального центра", - написал Панов.

Из-за сложной ситуации на угольном рынке 8 угледобывающих предприятий Кузбасса в 2024 году приостановили работу. Добыча угля в регионе сократилась на 7,4%, или на 15,8 млн тонн - до 198,4 млн тонн. Налоговые поступления от угольных предприятий снизились на 54%, или на 47,4 млрд рублей. В результате доходы областного бюджета за 2024 год уменьшились на 40,6 млрд рублей (снижение на 14,5%).

"Если кризис в угольной отрасли затянется, серьезно возрастает риск возникновения последствий, затрагивающих как экономику, так и социальную структуру угольных регионов (. . .) Лучше не допустить такого сценария и принять меры по поддержке отрасли, чем потом бороться с последствиями", - резюмировал первый замгубернатора.

Андрей Панов Кузбасс РЖД Индия Кемеровская область Китай Минэнерго
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