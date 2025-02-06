Внучку экс-мэра Самары Тархова арестовали по делу о его убийстве
Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Самарский районный суд Самары заключил под стражу сроком на два месяца внучку убитых экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены, она проверяется на причастность к убийству.
"Вчера была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, ст. 105 УК РФ (убийство)", - сообщили "Интерфаксу" в суде.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по региону, 31 января 2025 года в правоохранительные органы обратился мужчина с заявлением о безвестном исчезновении своего друга - бывшего мэра города Самары. Было установлено, что пропавший мужчина и его жена последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года.
Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).
"На причастность к совершению преступления проверяется внучка бывшего мэра", - уточняется в сообщении.
Оперативное сопровождение по уголовном уделу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании убийства бывшего мэра Самары и его жены в Самарской области, сообщается в телеграм-канале СКР в четверг. Глава СК поручил и.о. руководителя СУ по Самарской области Андрею Поздееву доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
Кроме того, расследование уголовного дела о безвестном исчезновении бывшего мэра и его жены взято на контроль региональной прокуратуры.
Как накануне сообщали "Интерфаксу" в правоохранительных органах, тела Тархова с супругой не были найдены.
В декабре 2022 года суд приговорил дочь бывшего мэра Людмилу Тархову к семи годам лишения свободы по делу о вымогательстве 200 млн рублей у депутата Самарской губернской думы Александра Милеева.
Тархов был мэром Самары с 2006 по 2010 годы.
Тархов родился 3 января 1948 года в городе Куйбышеве (в настоящее время - Самара), в семье военнослужащего. Окончил химико-технологического факультет Куйбышевского государственного политехнического института по специальности "Технология основного органического и нефтехимического синтеза", начал трудовую деятельность в 1971 году на Куйбышевском заводе синтетического спирта "Синтезспирт", которым впоследствии руководил. В 1990 году избран председателем областного Совета народных депутатов, в 1991 году назначен на должность председателя облисполкома. Позже занимал руководящие должности на предприятиях нефтехимической отрасли, затем пришел в политику.
В 2006 году по результатам второго тура Тархов победил на выборах главы Самары действующего в тот момент мэра Георгия Лиманского. Покинул пост в 2010 году, на год раньше положенного срока в связи с переносом выборов.