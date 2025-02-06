Внучку экс-мэра Самары Тархова арестовали по делу о его убийстве

Фото: Альберт Дзень/ТАСС

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Самарский районный суд Самары заключил под стражу сроком на два месяца внучку убитых экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены, она проверяется на причастность к убийству.

"Вчера была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, ст. 105 УК РФ (убийство)", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по региону, 31 января 2025 года в правоохранительные органы обратился мужчина с заявлением о безвестном исчезновении своего друга - бывшего мэра города Самары. Было установлено, что пропавший мужчина и его жена последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года.

Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

"На причастность к совершению преступления проверяется внучка бывшего мэра", - уточняется в сообщении.

Оперативное сопровождение по уголовном уделу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании убийства бывшего мэра Самары и его жены в Самарской области, сообщается в телеграм-канале СКР в четверг. Глава СК поручил и.о. руководителя СУ по Самарской области Андрею Поздееву доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Кроме того, расследование уголовного дела о безвестном исчезновении бывшего мэра и его жены взято на контроль региональной прокуратуры.

Как накануне сообщали "Интерфаксу" в правоохранительных органах, тела Тархова с супругой не были найдены.

В декабре 2022 года суд приговорил дочь бывшего мэра Людмилу Тархову к семи годам лишения свободы по делу о вымогательстве 200 млн рублей у депутата Самарской губернской думы Александра Милеева.