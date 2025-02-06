Минобороны РФ сообщило о попытке контратаки ВСУ в Курской области

По состоянию на 14:00 по московскому времени атаки украинской армии отражены

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Утром в четверг ВСУ пытались контратаковать в направлении сел Черкасская Конопелька и Уланок Курской области, по состоянию на 14:00 по Москве атаки отражены, населенные пункты находятся под контролем российских войск, сообщили в Минобороны РФ.

По данным министерства, ВСУ задействовали до двух механизированных батальонов на бронетехнике. Украинскими штурмовыми группами было предпринято несколько волн атак.

"Группировкой войск "Север" противник был своевременно выявлен, подразделениями группировки при поддержке авиации наносится огневое поражение штурмовым группам ВСУ", - заявили в Минобороны РФ.

"По состоянию на 14:00 атаки вооруженных формирований Украины отражены, населенные пункты находятся под контролем российских войск", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ добавили, что потери ВСУ составили шесть танков, три машины разграждения, три боевые машины пехоты и 14 боевых бронированных машин.

"Уничтожение формирований ВСУ продолжается", - заявили военные.