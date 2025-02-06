Путин заявил, что большинство получателей российских научных грантов остаются в России

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Большая часть участников грантовой программы российского государственного научного фонда продолжают строить свою карьеру в России, еще примерно 5-7% возвращаются на родину из-за границы, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения президентских премий за 2024 год молодым ученым.

"Абсолютное большинство участников грантовой программы фонда продолжают строить свою научную карьеру в России. Если мне память не изменяет, это где-то 58%. Часть исследователей остается в своих научных учреждениях, часть переходит в другие российские учреждения", - сказал он.

"Небольшое количество уезжает за границу, где-то около 5-7%. Примерно такое же количество сейчас возвращается в Россию", - отметил президент.

Путин добавил, что с этого года линейка грантов для молодых ученых расширяется. "Теперь при поддержке (фонда) они смогут руководить исследовательскими группами не только в научных центрах, но и на высокотехнологичных предприятиях", - сказал президент.

По его словам, в будущем на развитие науки государство вместе с отечественными компаниями сконцентрирует "необходимые ресурсы для укрепления научного фундамента технологического развития". "К 2030 году нарастим не менее чем до 2% ВВП внутренние затраты на исследования и разработки", - пообещал Путин.

Премии удостоены доктор технических наук Наталья Черкашина - за создание радиационно-защитных композитов космического назначения, доктор ветеринарных наук Елена Корочкина - за разработку инновационных методов реализации генетического и репродуктивного потенциала животноводства, кандидаты химических наук Вадим Попков и Кирилл Мартинсон - за разработку и внедрение технологий получения многокомпонентных ферритов и создание на их основе керамических материалов, а также кандидат физико-математических наук Константин Титов - за разработку специальных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы, обеспечивающих укрепление обороноспособности страны.

Премия президента учреждена в 2008 году и присуждается за результаты исследований, вносящих значительный вклад в развитие науки, разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, укрепление обороноспособности страны.