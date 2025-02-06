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Путин потребовал убрать устаревшие учебные курсы, не отвечающие потребностям экономики

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию поставил задачу убрать из системы российского образования архаичные и устаревшие курсы.

"Следует убрать устаревшие, порой просто архаичные курсы, программы, не отвечающие потребностям экономики. Кстати, это одна из ключевых причин, по которой ребята теряют интерес к будущей профессии, а порой и вообще бросают обучение. Причём на некоторых инженерных направлениях с незаконченным высшим образованием остаются до 40% учащихся", - сказал он.

Эти данные, подчеркнул он, "попросту обнуляют" все планы по объемам подготовки кадров.

"Я прошу Министерство науки и высшего образования представить предложения по изменению сложившейся ситуации", - сказал Путин.

Говоря о современных реалиях, президент отметил, что сейчас нормой для большого количества студентов становится совмещение учебы и работы.

"В этой связи два предложения. Прежде всего, считаю необходимым вводить индивидуальные учебные планы для студентов, работающих по будущей специальности, использовать гибридные формы обучения, которые не должны сказываться на основательности, фундаментальности образования", - заявил президент.

Осуществляться это должно, разумеется, не ущерб качеству, еще раз подчеркнул он.

"Также предлагаю при разработке нормативной базы новой модели отечественной высшей школы предусмотреть возможность поэтапного профессионального образования. Это означает, что после завершения определённого цикла студент вправе пройти аттестацию с присвоением ему определённой квалификации, при желании - пойти работать, затем продолжить обучение по программам базового или специализированного высшего образования", - сказал Путин.

Такие же возможности получить высшее образование в будущем, по его словам, должны быть и у выпускников техникумов и колледжей, которые захотят стать инженерами.

Владимир Путин Минобрнауки
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