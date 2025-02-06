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РФ поможет Абхазии восстановить памятники и мемориалы к 80-летию Победы

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко на встрече в Москве с абхазским политиком Бадрой Гунбой сообщил, что президент России принял решение о выделении средств из своего резервного фонда для восстановления мемориалов в школах и сельских населенных пунктах Абхазии.

"Президент уже принял решение о том, что из его специального резервного фонда будут выделены деньги на эти цели", - сказал Кириенко.

"Мы постараемся сделать это максимально быстро, и к 9 мая, Дню Победы, все эти работы будут завершены", - сказал Кириенко.

80-летие Победы в Великой Отечественной войне

Он также пообещал оказать абхазским структурам власти методологическую помощь в вовлечении молодежи в деятельность государства. По словам Кириенко, российская сторона уже обладает достаточным опытом в этом вопросе, и успешно реализует ряд проектов и конкурсов, участники которых уже получили министерские посты, стали мэрами городов, руководителями крупных государственных компаний. "Мы готовы весь опыт и методики передать", - резюмировал Кириенко.

До 10 января Гунба исполнял обязанности президента Абхазии (после ухода в отставку Аслана Бжании), в настоящий момент находится в отпуске в связи с участием в избирательной кампании по выборам президента страны.

Занимая должности вице-президента и и.о. президента, Гунба курировал отношения с Россией, в том числе ряд нацеленных на развитие республики совместных российско-абхазских проектов. Он заявлял, что считает своим долгом довести эти проекты до логического завершения, в связи с чем обратился за помощью к российскому руководству.

Российская сторона неоднократно заявляла о заинтересованности в развитии сотрудничества с Абхазией, в сохранении стабильности на южных рубежах РФ. Российское государство помогает и намерено в будущем помогать Абхазской республике.


РФ Абхазия
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