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Сумма требований УК "Первая" по искам к Euroclear перевалила за 200 млрд рублей

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Сумма исковых требований управляющей компании "Первая" к европейскому депозитарию Euroclear сейчас составляет около 203 млрд рублей, сообщил журналистам директор по правовым вопросам УК Олег Горанский.

"Уже полтора года продолжается суд. Он, к сожалению, затягивается в связи с тем, что нам приходится под давлением Euroclear к каждому заседанию пересчитывать сумму исковых требований", - сказал он.

Он отметил, что с одной стороны, меняется стоимость ценных бумаг.

"Американский рынок достаточно сильно растет, поэтому, соответственно, растет сумма наших требований, мы каждый раз должны ее уточнить в сторону увеличения", - пояснил Горанский.

С другой стороны, изменения в сторону уменьшения связаны с президентскими указами № 665 и № 844. "Сейчас сумма требований около 203 млрд рублей по двум искам. Надеемся, что мы сможем дойти до судебного решения без дополнительных уточнений. Эти уточнения были шестыми", - сказал Горанский.

Он выразил надежду, что суд вынесет решение в конце марта или до конца первого полугодия. "Там есть отдельный вопрос того, как будет исполняться решение. Мы сейчас активно смотрим на иностранные юрисдикции, работаем с несколькими контрагентами, которые могут осуществлять поиск в иностранных юрисдикциях. Наверно, будем смотреть в сторону трансграничного исполнения решения", - добавил Горанский.

Отвечая на вопрос, придется ли судиться еще раз, он сказал: "Это обращение в суд, но там есть конвенции, по которым процедура принятия этого решения упрощенная в силу того, что в России уже есть это решение. Там по сути дела суд просто дает юридическую силу в своей стране решению, принятому в России".

УК "Первая" в июле 2023 года подала в Арбитражный суд Москвы иск к европейскому депозитарию на 184,8 млрд рублей в связи с заморозкой клиентских активов. В качестве третьих лиц к делу были привлечены Райффайзенбанк, Национальный расчетный депозитарий (НРД) и АО "Специализированный депозитарий "Инфинитум".

Согласно материалам дела, изначально иск был заявлен о взыскании средств в сумме 164,378 млрд рублей, составляющих рублевый эквивалент стоимости иностранных ценных бумаг по состоянию на 10 апреля 2023 года, о взыскании 18,989 млрд рублей накопленного дохода, а также о взыскании 402,4 млн рублей, составляющих рублевый эквивалент суммы недополученного дохода от реинвестирования доходов по ценным бумагам, и о взыскании 1,023 млрд рублей недополученного вознаграждения истца как доверительного управляющего за период с 24 февраля 2022 года по 10 апреля 2023 года.

УК "Первая" в ходе заседаний несколько раз уточняла размер иска, не называя новую сумму. В январе 2024 года ее представитель пояснял в суде, что изменения связаны с тем, что часть бумаг учитывалась не в Euroclear, а в Clearstream, с замещением еврооблигаций и с выплатами по президентскому указу № 665. Источник "Интерфакса", знакомый с ходом процесса, тогда говорил, что сумма требований была снижена до 104 млрд рублей.

В марте 2024 года суд решил удовлетворить ходатайство Euroclear о выделении в отдельное производство требований о взыскании стоимости бумаг, учитываемых в интересах УК "Первая" по состоянию на 1 февраля 2024 года.

Следующие заседания по двум искам назначены на 25 марта.

Clearstream Euroclear Арбитражный суд Москвы НРД УК "Первая" Олег Горанский
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