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Российский двигатель для вертолетов "Ансат" и Ка-226Т получил сертификат типа

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Двигатель ВК-650В разработки "ОДК-Климов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию "Ростеха") получил сертификат типа.

Соответствующий документ генеральному директору ОДК Александру Грачеву вручил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров в пятницу в Петербурге, сообщил корреспондент "Интерфакса".

Также участие в церемонии приняли министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов и первый заместитель генерального директора "Ростеха" Владимир Артяков.

Сертификат подтверждает, что конструкция двигателя соответствует всем требованиям и нормам годности, что двигатель готов к серийному производству.

"Работа по созданию и сертификации двигателя прошла в кратчайшие сроки, в течение 5 лет. Этот двигатель будет устанавливаться на отечественные вертолеты легкого класса. ВК-650В по своим техническим характеристикам превосходит импортные двигатели, в том числе по взлетной мощности", - сказал в ходе церемонии Ядров.

ВК-650В предназначен для отечественных многоцелевых вертолетов взлетной массой до 4 тонн (в частности, для Ка-226 и "Ансатов"). Модификации двигателя в перспективе могут применяться в беспилотных летательных аппаратах.

"Авиационный двигатель – самая сложная часть в составе воздушного судна. Потребность в таких силовых установках с введением санкций и уходом зарубежных поставщиков очень высока. Сегодня можно констатировать, что наши двигателестроители справились с этой сложной задачей. Наряду с новыми моторами для тяжелых и средних машин, в линейке теперь есть свой, отечественный двигатель для легких вертолетов", - сказал на церемонии Артяков.

Работы по двигателю стартовали в 2019 году, в настоящее время, как сообщает пресс-служба "ОДК-Климов", инженерные испытания ВК-650В завершены. В октябре 2024 года выполнен первый полет в режиме висения в составе одномоторного вертолета Ми-34М1. Также сейчас идет подготовка к летно-конструкторским испытаниям в составе "Ансата".

До введения в 2022 году антироссийских санкций Ка-226 оснащались двигателями французской Safran, "Ансаты" – канадскими моторами Pratt&Whitney.

"ОДК-Климов" выпускает широкую линейку силовых установок и производит их сервисное обслуживание: поставляет двигатели ВК-2500 для вертолётов семейств "Ми" и "Ка", ТВ7-117В для Ми-38, создает перспективные двигатели ВК-650В для вертолетов "Ансат" и Ка-226Т, ВК-1600В для Ка-62, а также силовые установки ТВ7-117СТ-01 для регионального самолета Ил-114-300.

ОДК-Климов Объединённая двигателестроительная корпорация Ростех
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