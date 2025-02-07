В 2024 году объем транспортных закупок госкомпаний сократился на 27%

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В России в 2024 году объем закупок госкомпаний (регулируются законом о "Закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", 223-ФЗ) в сфере транспорта снизился на 27%, до 315 млрд рублей (по начальным максимальным ценам контрактов - НМЦК), говорится в аналитическом отчете электронной торговой площадки (ЭТП) "ТЭК-Торг".

В материалах ЭТП отмечается, что в 2024 году субъекты 223-ФЗ опубликовали 19,4 тысячи извещений о проведении закупок по кодам ОКПД230 (средства транспортные и оборудование, прочие), 49 (услуги сухопутного и трубопроводного транспорта) и 52 (услуги по складированию и вспомогательные транспортные услуги). Это на 4,62% меньше, чем годом ранее.

Объем этих закупок по НМЦК составил 315,8 млрд рублей, что на 118 млрд рублей меньше, чем в 2023 году. Уровень конкуренции на этих закупках фактически не изменился по сравнению с предыдущим годом и составил 1,6-1,8 заявки на одну закупку.

Госзаказчики в 2024 году увеличили число и объем закупок в сфере транспорта. Всего ими было опубликовано 31,9 тысячи извещений (рост на 8,6% по сравнению с 2023 годом) о проведении "транспортных" закупок на 400 млрд рублей (362 млрд рублей годом ранее).

Здесь уровень конкуренции также в целом стабилен и сохранился на уровне 1,6-2 заявки на одну закупку.

В то же время спрос на продукцию автомобилестроения (ОКПД2 29 - средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы) со стороны госкомпаний в прошлом году фактически не изменился. Субъекты 223-ФЗ опубликовали в 2024 году 17,1 тысячи извещений о проведении соответствующих закупок (снижение на 1,5%) на 106 млрд рублей (0,3%). Причем в этом сегменте рынка уровень конкуренции даже немного вырос по сравнению с показателями 2023 года - до 2-2,4 заявки на одну закупку против 1,8-2,3 заявки в 2023 году.

Со стороны госзаказчиков спрос на продукцию автомобилестроения вырос незначительно - на 3,15% . Ими было опубликовано 25,8 тыс. извещений о проведении соответствующих закупок. При этом их объем вырос на 50,6%, до 280 млрд рублей. Причем около 40% этого объема пришлись на закупки госзаказчиков в мае-июне прошлого года.

Уровень конкуренции при проведении этих закупках фактически не изменился и составил 2,6-3,6 заявки на одну закупку.

По данным Единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок, в 2024 году все госзаказчики разместили в системе извещения о проведении закупок на 11,9 трлн рублей, а субъекты 223-ФЗ (за исключением госкомпаний, находящихся под антироссийскими санкциями и не публикующими в ЕИС информацию о своих закупках - ИФ) - на 7,6 трлн рублей. По результатам этих закупок были заключены госконтракты на 10,8 трлн рублей и подписаны договоры на 9,4 трлн рублей.