Поиск

В 2024 году объем транспортных закупок госкомпаний сократился на 27%

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В России в 2024 году объем закупок госкомпаний (регулируются законом о "Закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", 223-ФЗ) в сфере транспорта снизился на 27%, до 315 млрд рублей (по начальным максимальным ценам контрактов - НМЦК), говорится в аналитическом отчете электронной торговой площадки (ЭТП) "ТЭК-Торг".

В материалах ЭТП отмечается, что в 2024 году субъекты 223-ФЗ опубликовали 19,4 тысячи извещений о проведении закупок по кодам ОКПД230 (средства транспортные и оборудование, прочие), 49 (услуги сухопутного и трубопроводного транспорта) и 52 (услуги по складированию и вспомогательные транспортные услуги). Это на 4,62% меньше, чем годом ранее.

Объем этих закупок по НМЦК составил 315,8 млрд рублей, что на 118 млрд рублей меньше, чем в 2023 году. Уровень конкуренции на этих закупках фактически не изменился по сравнению с предыдущим годом и составил 1,6-1,8 заявки на одну закупку.

Госзаказчики в 2024 году увеличили число и объем закупок в сфере транспорта. Всего ими было опубликовано 31,9 тысячи извещений (рост на 8,6% по сравнению с 2023 годом) о проведении "транспортных" закупок на 400 млрд рублей (362 млрд рублей годом ранее).

Здесь уровень конкуренции также в целом стабилен и сохранился на уровне 1,6-2 заявки на одну закупку.

В то же время спрос на продукцию автомобилестроения (ОКПД2 29 - средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы) со стороны госкомпаний в прошлом году фактически не изменился. Субъекты 223-ФЗ опубликовали в 2024 году 17,1 тысячи извещений о проведении соответствующих закупок (снижение на 1,5%) на 106 млрд рублей (0,3%). Причем в этом сегменте рынка уровень конкуренции даже немного вырос по сравнению с показателями 2023 года - до 2-2,4 заявки на одну закупку против 1,8-2,3 заявки в 2023 году.

Со стороны госзаказчиков спрос на продукцию автомобилестроения вырос незначительно - на 3,15% . Ими было опубликовано 25,8 тыс. извещений о проведении соответствующих закупок. При этом их объем вырос на 50,6%, до 280 млрд рублей. Причем около 40% этого объема пришлись на закупки госзаказчиков в мае-июне прошлого года.

Уровень конкуренции при проведении этих закупках фактически не изменился и составил 2,6-3,6 заявки на одну закупку.

По данным Единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок, в 2024 году все госзаказчики разместили в системе извещения о проведении закупок на 11,9 трлн рублей, а субъекты 223-ФЗ (за исключением госкомпаний, находящихся под антироссийскими санкциями и не публикующими в ЕИС информацию о своих закупках - ИФ) - на 7,6 трлн рублей. По результатам этих закупок были заключены госконтракты на 10,8 трлн рублей и подписаны договоры на 9,4 трлн рублей.

ЕИС ЭТП
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о взятии Дзержинска в ДНР

В РФ создан президентский фонд экологических и природоохранных проектов

Представители Росавиации и Минтранса общались с руководством "Домодедово"

В ФСБ сообщили о задержании вступившего в батальон "Азов" москвича

Военная операция на Украине

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Дружба в ДНР

В Кремле надеются, что судьба Русского дома в Баку может решиться в диалоге двух президентов

Законопроект о защите русского языка рассмотрят 11 февраля

Законопроект о защите русского языка рассмотрят 11 февраля
Разлив мазута в Керченском проливе

На побережье Анапы нашли новые выбросы мазута

ФАС спросила производителей о причинах подорожания ПЭТФ, БОПЭТ-пленки и ПЭТ-гранулы

Минздрав предложил обязательную 3-летнюю отработку для выпускников-медиков

Минздрав предложил обязательную 3-летнюю отработку для выпускников-медиков
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5815 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне35 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе331 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2161 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту110 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне27 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });