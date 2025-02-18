Внучку убитого экс-мэра Самары Тархова не отпустили из-под ареста

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Самарский областной суд во вторник оставил под стражей Екатерину Тархову, обвиняемую в убийстве своих дедушки и бабушки - бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи.

"Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения", - сказал судья Вячеслав Корепин.

31 января друг бывшего мэра Самары Тархова обратился в правоохранительные органы с заявлением о его безвестном исчезновении. Было установлено, что пропавший мужчина и его жена последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года. Возбуждено уголовное дело по п."а" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц).

По подозрению в преступлении была арестована внучка убитых Екатерина Тархова, ей предъявлено обвинение.

По версии следствия, на почве неприязненных отношений внучка убила бабушку с дедушкой в их квартире, а затем скрыла тела.

Следствие считает, что девушка заранее готовилась к убийству и приобрела строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости. Установлено, что помещение было обработано раствором щелочи. В квартире супругов обнаружены следы крови и частицы кровеносных сосудов погибших.

Тела Тархова и его жены пока так и не найдены. Их внучка отказывается от дачи показаний.