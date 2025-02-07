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Полковник ВСУ Карпуша заочно арестован за приказы об обстреле курских территорий

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Курска заочно заключил под стражу командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ полковника Ростислава Карпушу, объявленного в межгосударственный розыск, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

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"Постановлением Ленинского районного суда г. Курска от 07.02.2025 Карпуше Р.В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его экстрадиции либо задержания, поскольку он объявлен в межгосударственный розыск", - говорится в сообщении.

Как следует из предъявленного обвинения, Карпуша осенью 2024 года неоднократно отдавал приказы об обстреле территорий Курской области ракетами с кассетной боевой частью, содержащей суббоеприпасы.

Постановление может быть обжаловано, отмечает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что российские следователи возбудили дело о теракте против командира бригады ВСУ, отдавшего приказ о ракетном ударе по интернату в Судже.

"Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в отношении командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ полковника Ростислава Карпуши, подозреваемого в совершении террористического акта в Суджанском районе Курской области (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ)", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале СКР.

По данным следствия, 1 февраля Карпуша отдал "незаконный приказ своим подчиненным о нанесении ракетного удара по зданию школы-интернат, расположенной в городе Суджа Курской области, где находились мирные жители". В результате атаки есть погибшие и раненые.

В СКР отметили, что "принимаются меры к установлению местонахождения Карпуши и его соучастников".

ВСУ СКР Суджа Курская область Ростислав Карпуша
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