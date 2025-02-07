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Минсельхоз распределил основную часть квоты на экспорт пшеницы в 2025 г. между 219 компаниями

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ распределил основную часть квоты на экспорт пшеницы в 2025 году между 219 компаниями (261 компания в 2024 году, 203 - в 2023 году), сообщается в приказе ведомства, размещенном на его сайте.

Квота начнет действовать с 15 февраля этого года. Ее объем составляет 10,6 млн тонн. Она распространяется только на пшеницу, на ячмень, кукурузу и рожь квота нулевая.

Наибольшую долю - почти 2,4 млн тонн - получила компания "Грейн гейтс". Доля компании "Астон" составила почти 991,2 тыс. тонн, "ОЗК трейдинг" (входит в группу ОЗК) - 494,4 тыс. тонн. Получила долю в квоте (404,1 тыс. тонн) и компания "Родные поля" (бывший ТД "Риф"), которая перешла во владение Росмущества. Доля компании "Зерновой экспорт" составила 174,6 тыс. тонн.

Квота не распространяется на поставки в страны ЕАЭС.

Кроме того, она не ограничивает вывоз зерна для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства.

За пределами квоты ставка составит 50%, но не менее 100 евро за тонну, сообщала ранее таможенная подкомиссия.

РФ начала квотировать экспорт зерна в 2020 году. Ограничения были введены с 1 апреля по 30 июня и составили 7 млн тонн. С 15 февраля по 30 июня 2021 года действовала новая квота, ее объем составил 17,5 млн тонн. В конце 2021 года правительство приняло решение о том, что квота будет ежегодной со сроком действия с 15 февраля по 30 июня.

В 2022 году ее размер составлял 11 млн тонн, в том числе 8 млн тонн пшеницы. В 2023 году - 25,5 млн тонн без разделения на виды зерна. Квота на 2024 год составляла 29 млн тонн (сначала была утверждена в 24 млн тонн, затем было принято решение о дополнительной квоте в 5 млн тонн), она также не предусматривала видового разделения зерна.

С 2024 года в соответствии с постановлением правительства (июнь 2023 г.) квота на экспорт зерна за пределы ЕАЭС разделяется на основную и дополнительную части. Основная часть квоты (90%) распределяется, как и раньше, по историческому принципу. При этом для каждого экспортера будет рассчитываться понижающий коэффициент, равный проценту выборки квоты в предшествующем периоде. Новый механизм также дает экспортерам право добровольно отказаться от квоты или ее части. Заявления об отказе будут приниматься с 1 по 20 апреля.

Дополнительный объем квоты будет состоять из трех частей: 10% от общего объема квоты плюс объем, "высвободившийся" в результате применения понижающего коэффициента, а также сформировавшийся из отказов. Обращаться за дополнительной частью смогут экспортеры, которым уже распределена основная часть квоты по историческому принципу.

Как сообщала в интервью "Ведомостям" министр сельского хозяйства Оксана Лут, прошлогодняя квота была выбрана на 76%. В 2025 году доля тех компаний, которые не полностью воспользовались квотой, будет пропорционально снижена через поправочный коэффициент.

Официальный прогноз экспортного потенциала по зерну в этом сезоне (июль 2024-июнь 2025 гг.) составляет 55-57 млн тонн. В прошлом году РФ экспортировала 72,2 млн тонн зерна, в том числе 54,1 млн тонн пшеницы.

Оксана Лут ЕАЭС Минсельхоз РФ
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