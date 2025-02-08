Новым законом заемщиков обяжут предоставлять ИНН при обращении за кредитом

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о поправках ко второму чтению законопроекта о "периоде охлаждения", предусматривающих дополнительные меры по борьбе с мошенниками.

"Если кредитором не были проведены установленные проверочные мероприятия, в результате чего возбуждено уголовное дело по факту хищения средств, то от заёмщика нельзя будет требовать выплат по кредитному договору", - написал Володин в своем телеграм-канале.

Кроме того, поправки предусматривают, что "при обращении в кредитную или микрофинансовую организацию заёмщикам необходимо будет предоставлять свой ИНН", это нужно для более точной идентификации гражданина, планирующего взять кредит.

"Важно защитить людей от мошенников. Поэтому срок вступления в силу ряда положений сокращен вдвое - со 180 до 90 дней. Законопроект будет рассмотрен на следующей неделе", - отметил председатель Госдумы.

Володин сообщил, что поправки подготовлены к проекту закона, направленному на защиту людей от принуждения брать кредиты путем обмана и злоупотребления их доверием. Законопроект был принят в январе в первом чтении.

Законодательной инициативой предусмотрено введение при выдаче заемных средств "периода охлаждения", в течение которого не будут осуществляться финансовые операции: 4 часа - для сумм от 50 до 200 тысяч рублей; 48 часов - для сумм от 200 тысяч рублей.