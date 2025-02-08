Володин сообщил об увеличении финансирования научных разработок гражданского назначения

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Вопросам технологического лидерства уделено особое внимание при формировании бюджета, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, поздравляя ученых и исследователей с Днем российской науки.

"На финансирование достижения этих целей в совокупном объеме заложено около 6,091 трлн рублей на три года (2024-2026 годы - ИФ), в первую очередь на исполнение послания президента РФ, а также стимулирование развития приоритетных отраслей, в том числе станко- и автомобилестроения, сельскохозяйственного и специализированного машиностроения, развитие радио- и микроэлектроники", - цитирует слова Володина в субботу сайт Госдумы.

По его словам, общие объемы финансирования на научные исследования и разработки гражданского назначения на 2025 год были увеличены на 232,019 млрд - до 1,46 трлн руб. "Развитие науки и высоких технологий - одна из приоритетных задач, стоящих перед нашей страной", - добавил Володин.

Государственная Дума уделяет особое внимание развитию науки и законодательному обеспечению достижения высоких показателей в различных наукоемких отраслях, отметил он.

"Для регулирования непосредственно вопросов науки Государственной Думой с 2021 года принято 26 федеральных законов. На рассмотрении находится 22 законопроекта, 11 из которых приняты в первом чтении", - уточнил председатель Госдумы.

По его словам, "фундаментальные и прикладные исследования, применение передовых разработок в различных отраслях способствуют обеспечению технологического суверенитета России".

"Принят закон о технологической политике в Российской Федерации. Фактически это концепция обеспечения технологического суверенитета нашей страны и создания условий для ускоренной разработки и внедрения инноваций. Сегодня тот, кто владеет технологиями, владеет миром", - отметил Володин.

Среди принятых инициатив - закон о создании попечительского совета в Российской академии наук, инициированный президентом: главная цель этих изменений - максимально использовать потенциал РАН для развития науки и наукоемких отраслей экономики в РФ, добавил председатель Госдумы.