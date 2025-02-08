Военные РФ поразили объект газонефтяной отрасли, обеспечивавший работу ВПК Украины

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в течение суток поразили объект газонефтяной отрасли Украины и 93 беспилотника ВСУ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 93 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - заявили в Минобороны РФ в субботу.

В сообщении ведомства также отмечается, что нанесено поражение объекту газонефтяной отрасли, обеспечивавшему работу военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения и местам подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов.