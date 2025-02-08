Минобороны сообщило о продвижении группировки "Запад" вглубь обороны ВСУ

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Подразделения российской группировки войск "Запад" продвинулись вглубь обороны вооруженных сил Украины (ВСУ), группировки "Восток" и "Южная" улучшили положение и заняли более выгодные позиции, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"Подразделения группировки войск "Запад" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике танковой, четырех механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Моначиновка, Кондрашовка, Загоруйковка, Новая Кругляковка, Зеленый Гай Харьковской области, Новолюбовка (ЛНР) и Дроновка (ДНР)", - говорится в сообщении.

Группировка войск "Восток" улучшила тактическое положение, "Южная" заняла более выгодные рубежи и позиции, сообщили военные.

По данным Минобороны РФ, потери армии Украины за сутки в зоне ответственности группировки "Запад" составили: до 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пикап, три орудия полевой артиллерии, четыре склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки "Восток" нанесли поражение живой силе и технике трех бригад ВСУ в ДНР и Запорожской области, потери ВСУ составили: до 135 военных, автомобиль и четыре орудия полевой артиллерии, заявили в ведомстве.

"Южная" группировка войск нанесла удары по шести бригадам ВСУ в районах шести населенных пунктов ДНР.

"Потери противника составили свыше 190 военнослужащих, бронетранспортер Spartan производства Великобритании и два орудия полевой артиллерии, в том числе 155 мм самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ", - говорится в сообщении.

Сообщается, что подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль город Дзержинск (Торецк) в ДНР, также нанесено поражение восьми украинским бригадам в районах десяти населенных пунктов ДНР.

"Противник потерял до 560 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль HMMWV производства США. Уничтожены четыре артиллерийских орудия и два пикапа", - заявили в Минобороны РФ.

"На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике бригады теробороны в районе населенного пункта Липцы Харьковской области", - сообщили военные.

По данным ведомства, потери украинской армии за сутки составили: до 30 военнослужащих, два автомобиля, два артиллерийских орудия и склад боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям трех бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Токаревка, Садовое и Днепровское Херсонской области", - сказали в министерстве.

В Минобороны РФ сообщили, что потери армии Украины за сутки составили: до 50 военных, две боевые бронированные машины, три автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы.