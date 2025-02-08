Российские военные за сутки на курском направлении отразили одну контратаку ВСУ

По данным Минобороны РФ, суточные потери украинских войск на этом направлении составили свыше 320 человек

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Север" за сутки на курском направлении отразили одну контратаку вооруженных сил Украины (ВСУ), заявили в Минобороны РФ в субботу.

По его данным, потери армии Украины на курском направлении за сутки составили: более 320 военных, два танка, три боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, 13 боевых бронированных машин, 11 автомобилей, шесть артиллерийских орудий, пять минометов, две пусковые установки, инженерная машина разграждения, а также три пункта управления БПЛА.

В ведомстве сообщили, что подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли удары по 12 украинским бригадам в районах 11 населенных пунктов Курской области.

"Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Дмитрюков, Замостье, 1-й Княжий, Косица, Кругленькое, Куриловка, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Меловой, Новая Сорочина, Рубанщина, Старая Сорочина, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области", - заявили в Минобороны.

Как отметили военные, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 58 550 военнослужащих, 350 танков, 254 боевые машины пехоты, 201 бронетранспортер, 1 810 боевых бронированных машин, 1 864 автомобиля, 418 артиллерийских орудий, 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня.

В сообщении говорится, что также уничтожены: 18 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 106 станций радиоэлектронной борьбы, 15 радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, пять РЛС противовоздушной обороны, 38 единиц инженерной и другой техники.