Поиск

Российские военные за сутки на курском направлении отразили одну контратаку ВСУ

По данным Минобороны РФ, суточные потери украинских войск на этом направлении составили свыше 320 человек

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Север" за сутки на курском направлении отразили одну контратаку вооруженных сил Украины (ВСУ), заявили в Минобороны РФ в субботу.

По его данным, потери армии Украины на курском направлении за сутки составили: более 320 военных, два танка, три боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, 13 боевых бронированных машин, 11 автомобилей, шесть артиллерийских орудий, пять минометов, две пусковые установки, инженерная машина разграждения, а также три пункта управления БПЛА.

В ведомстве сообщили, что подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли удары по 12 украинским бригадам в районах 11 населенных пунктов Курской области.

"Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Дмитрюков, Замостье, 1-й Княжий, Косица, Кругленькое, Куриловка, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Меловой, Новая Сорочина, Рубанщина, Старая Сорочина, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области", - заявили в Минобороны.

Как отметили военные, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 58 550 военнослужащих, 350 танков, 254 боевые машины пехоты, 201 бронетранспортер, 1 810 боевых бронированных машин, 1 864 автомобиля, 418 артиллерийских орудий, 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня.

В сообщении говорится, что также уничтожены: 18 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 106 станций радиоэлектронной борьбы, 15 радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, пять РЛС противовоздушной обороны, 38 единиц инженерной и другой техники.

Хроника 24 февраля 2022 года – 08 февраля 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Курская область Украина Сумская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Первых пострадавших от мазута птиц после реабилитации выпустили в море в Сочи

Первых пострадавших от мазута птиц после реабилитации выпустили в море в Сочи
Разлив мазута в Керченском проливе

Повторные выбросы мазута обнаружили на Центральном пляже Анапы

Режим ЧС введен в одном из районов Ростова-на-Дону после атаки БПЛА

Путин поручил разработать меры по блокировке телефонных вызовов в преступных целях из Украины

Путин поручил разработать меры по блокировке телефонных вызовов в преступных целях из Украины
Военная операция на Украине

В Ростове из-за атаки ВСУ повреждены окна в 14 многоквартирных домах

Военная операция на Украине

Пять домов повреждены в Краснодарском крае после падения обломков сбитых дронов

Военная операция на Украине

Более 65 жильцов многоквартирных домов в Ростовской области эвакуированы после атаки дронов

Экс-губернатор Новгородской области Никитин назначен замглавы Минтранса РФ

Что произошло за день: пятница, 7 февраля

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин ушел в отставку

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин ушел в отставку
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5827 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне35 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе334 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2161 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту110 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне27 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });