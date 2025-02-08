Два населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам дронов ВСУ

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинских беспилотников.

"Валуйский округ атакован дронами ВСУ. Ранен мирный житель", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

По данным губернатора, в селе Шелаево беспилотник атаковал грузовой автомобиль, ранен водитель.

Кроме того, еще два дрона атаковали поселок Уразово. Один БПЛА сдетонировал возле социального объекта, второй повредил легковой автомобиль, добавил Гладков.