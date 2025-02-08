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Два населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам дронов ВСУ

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинских беспилотников.

"Валуйский округ атакован дронами ВСУ. Ранен мирный житель", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

По данным губернатора, в селе Шелаево беспилотник атаковал грузовой автомобиль, ранен водитель.

Кроме того, еще два дрона атаковали поселок Уразово. Один БПЛА сдетонировал возле социального объекта, второй повредил легковой автомобиль, добавил Гладков.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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