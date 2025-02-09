Подача воды в города-курорты Кавказских Минеральных Вод на время приостановлена

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Подача воды в города-курорты Кавказских Минеральных Вод (Ставропольский край) в воскресенье временно нарушена из-за образования шуги (мелкий лед в слое воды) в Большом Ставропольском канале, сообщают главы администраций в своих телеграм-каналах.

В зону отключений попали города Ессентуки (включая посёлок РКК и посёлок Калинина), Железноводск (в том числе посёлок Железноводский, посёлок Капельница, Иноземцево, хутор Вороново и станция Бештау), Лермонтов (в том числе посёлок Острогорка), а также Минераловодский и Предгорный округа.

По данным главы Предгорного округа Николая Бондаренко, на время проведения работ по устранению аварийной ситуации, временно ограничена подача воды на село Новоблагодарное, хутор Калаборка, посёлок Саномер, село Винсады, станицу Ессентукская.

Глава Минераловодского округа Максим Гаранжа в своем телеграм-канале написал, что временно прекращена подача воды абонентам округа, в том числе: хутор Красный Пахарь (абоненты подключенные от Кубанского водовода), и посёлок Новотерский. Подача воды на село Побегайловка, посёлок Анджиевского, хутор Привольный осуществляется из резервуаров чистой воды.

В ночь с 8 на 9 февраля в Большом Ставропольском канале из-за особых климатических условий произошло образование шуги. Это привело к частичному (на 60%) снижению подачи исходной воды на Кубанские очистные сооружения водоснабжения (ОСВ) и дальнейшей подаче приостановке воды в ряд населенных пунктов.

Ранее "Ставрополькрайводоканал" сообщал, что в зоне отключения находятся город-курорт Пятигорск, посёлки Горячеводский, Свободы, Константиновская, Нижнеподкумский, Средний Подкумок, Энергетик. По словам главы города Дмитрия Ворошилова, из-за чрезвычайной ситуации в этих населенных пунктах возможна остановка котельных. Назначено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.