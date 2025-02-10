Атака украинских БПЛА отражена в Ростовской области

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Несколько украинских БПЛА были уничтожено в Миллеровском районе Ростовской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

"Этой ночью враг предпринял попытку атаковать с воздуха Миллеровский район. Силы и средства ПВО успешно отразили атаку, уничтожив беспилотные летательные аппараты", - написал Слюсарь в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, добавил он.