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Атака украинских БПЛА отражена в Ростовской области

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Несколько украинских БПЛА были уничтожено в Миллеровском районе Ростовской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

"Этой ночью враг предпринял попытку атаковать с воздуха Миллеровский район. Силы и средства ПВО успешно отразили атаку, уничтожив беспилотные летательные аппараты", - написал Слюсарь в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, добавил он.

Ростовская область БПЛА ВСУ
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