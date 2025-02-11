Атака украинских дронов отражена в Ростовской области

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Украинские беспилотники сбиты в ночь на вторник над Чертковским и Шолоховским районами Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

"Ночью в Ростовской области отражена атака БПЛА в Чертковском и Шолоховском районах. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет", - написал Слюсарь в своем телеграм-канале.

Атака украинских БПЛА отражена в Ростовской области

Накануне, 10 февраля, Слюсарь сообщил о ликвидации нескольких украинских БПЛА в Миллеровском районе Ростовской области.