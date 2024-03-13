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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:43

В РФ 15 марта начнется эксперимент по маркировке упакованных стройматериалов

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Эксперимент по маркировке цемента, бетонных и строительных сухих смесей, а также строительных растворов в потребительской упаковке пройдет в РФ с 15 марта по 1 декабря 2024 года. Такие сроки указаны в постановлении, утвержденном премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Продукция, участвующая в пилоте, будет отслеживаться с помощью средств маркировки системы "Честный знак". Оператором эксперимента традиционно выступит ООО "Оператор ЦРПТ". В ходе эксперимента планируется отработать оптимальные технологии нанесения средств идентификации на упакованные стройматериалы.

Как отметили в пресс-службе ЦРПТ, эксперимент будет проходить на добровольной и безвозмездной основе. "Власти приняли решение провести такой эксперимент из-за растущего уровня нелегальной продукции. По данным Минпромторга и Ассоциации НОПСМ (Национальное объединение производителей строительных материалов и строительной индустрии - ИФ), доля фальсифицированных сухих строительных смесей составляет около 30%, цемента - до 21,3%. Мы полностью готовы к проведению этого эксперимента. Надеемся, что все ключевые участники рынка - всего насчитывается около 50 производителей - примут в нем участие", - прокомментировала постановление правительства руководитель товарной группы ЦРПТ Варвара Михайлова, слова которой приведены в сообщении оператора маркировки.

Система маркировки "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы и лекарства. Также в настоящее время проходят эксперименты по маркировке икры, растительных масел, кормов для животных, детских товаров, технических средств реабилитации, титановой металлопродукции, оптоволоконной и радиоэлектронной продукции.

ЦРПТ Михаил Мишустин
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