В МИД РФ заявили, что G20 не зависит от настроений отдельных членов группы

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Россия на министерской встрече "Группы двадцати" 20-21 февраля планирует обсудить международную обстановку и макроэкономические реалии, поделиться видением рисков для функционирования мировых рынков, заявил посол МИД РФ по особым поручениям Марат Бердыев.

"Поделимся с коллегами по "двадцатке" видением коренных причин глобальной стратегической нестабильности, а также обостряющихся рисков целостности и эффективному функционированию международных рынков, цепочек поставок и механизмов обслуживания деловых операций", - сказал Бердыев в интервью "Интерфаксу", приуроченном к отмечаемому 10 февраля Дню дипломатического работника.

По словам посла по особым поручениям, в условиях нарастающей напряженности эта площадка "позволит провести честный и продуктивный обмен мнениями с акцентом на текущую международную обстановку и макроэкономические реалии".

Он сообщил, что подготовка к министерской встрече в разгаре, "повестка мероприятия сверстана, определен круг участников". "Главный акцент предполагается сделать на обсуждении глобальных проблем с учетом "реферата" внешнеполитических ведомств и, конечно, приоритетов Претории, охватывающих такие насущные темы, как экономический рост, продовольственная безопасность, искусственный интеллект, энергетика, суверенная задолженность", - сказал российский дипломат.

По его словам, отдельное внимание будет уделено этапному обзору предыдущей деятельности "группы двадцати" и обсуждению ее рабочих методов, что Россия приветствует при понимании, что это не приведет к "ползучей ревизии незыблемых устоев функционирования "двадцатки", включая принцип консенсуса и справедливый баланс интересов".

Посол по особым поручениям сообщил, что Россия на предстоящей встрече планирует привлечь внимание партнёров к центральной роли ООН в урегулировании разногласий, подчеркнуть краеугольное значение принципов суверенного равенства государств и неделимой безопасности для всех в контексте поддержания мира и стабильности, а также подтвердить приверженность России укреплению позиций стран Глобального Юга в ключевых механизмах принятия решений.

"Подсветим" наши усилия по продвижению международных форматов сотрудничества и интеграционных инициатив с объединительной повесткой, таких как БРИКС, ЕАЭС, флагманская инициатива президента России Владимира Путина о формировании Большого Евразийского партнерства", - сообщил Бердыев.

Он отметил, что принятие совместного документа по итогам указанного совещания не запланировано, что соответствует изначальной традиции в "двадцатке", где советы министров иностранных дел рассматриваются, прежде всего, "через призму проведения доверительных и откровенных консультаций в целях прояснения национальных позиций и их вдумчивого анализа".

"На текущем сложном этапе международных отношений, когда само уважительное общение в профессиональном ключе стало редкостью, такой формат более чем уместен. Сегодня мы больше нуждаемся не в чеканных публичных фразах, а в том, чтобы постараться услышать и понять друг друга, сконцентрироваться на поиске единого знаменателя", - подчеркнул дипломат.

Бердыев подчеркнул, что курс Запада на противостояние с новыми центрами силы "спровоцировал критический уровень конфронтации". "Этот деструктивный сценарий чреват фрагментацией мирохозяйственной системы и серьезной эрозией многолетних достижений в области развития", - добавил российский дипломат.

Он отметил, что в Москве обеспокоены недавними конфронтационными шагами американских властей, "экспансионистскими амбициями Вашингтона, которые на фоне уже имеющихся разделительных линий, в первую очередь беспрецедентного числа нелегитимных санкций, грозят подвести глобальную экономику к опасной черте "войны всех против всех".

При этом, отвечая на вопрос о том, как смена администрации США может повлиять на работу "группы двадцати", Бердыев подчеркнул, что историю своего существования G20 "продемонстрировала редкую устойчивость и жизнеспособность".

"И это вопреки целому каскаду непрекращающихся кризисных явлений в мировой экономике, росту по экспоненте межгосударственных разногласий между участниками. Ни разу - подчеркну - не был сорван выпуск итоговой декларации саммита "Группы двадцати", основополагающего документа лидерского уровня, принимаемого исключительно консенсусом. Даже в условиях парализующего вакуума доверия во многих крупных международных организациях "двадцатка" благодаря усилиям России и наших партнеров продолжает вырабатывать эффективные коллективные решения, продвигать объединительную повестку", - сказал он.

По словам российского дипломата, в связи с этим ставить вопрос о прямой зависимости судьбы форума от настроений отдельных членов, "даже если они принадлежат к бесспорным грандам", некорректно.

"Мы живем в многополярном мире, где никто не располагает возможностями в одиночку диктовать свою волю остальным", - сказал Бердыев.

Совет глав МИД "группы двадцати" состоится в Йоханнесбурге 20-21 февраля. Российскую делегацию на предстоящем мероприятии собирается по традиции возглавить министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщил Бердыев.