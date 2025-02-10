ВС РФ решил, что дольщики имеют право на допкомпенсацию от застройщиков-банкротов и после выплат от государства

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Выплата возмещения от государственного Фонда развития территорий не лишает обманутых дольщиков права на компенсацию от застройщика-банкрота в виде разницы между полученной суммой и реальной стоимостью квартиры-аналога на дату открытия первой процедуры несостоятельности. Этот долг сохраняется в реестре требований к банкроту и не покрывается из бюджета фонда, решил Верховный суд (ВС) РФ.

Такой вывод содержится в опубликованном определении его судебной коллегии по экономическим спорам (СКЭС) по итогам рассмотрения жалобы Игоря Тутыхина в рамках дела о банкротстве ООО "Монолит-град-строй". Последнее строило жилой комплекс "Вишневая, 31" в подмосковных Химках. Работы стартовали в 2003 году, построить два корпуса планировалось к концу 2006 году. Но это так и не было сделано: комплекс по-прежнему не достроен. Всего обманутых дольщиков было около 500 человек.

Дело о несостоятельности этой компании стартовало в 2010 году, в 2020 году она была признана банкротом, в 2021-2022 годах дольщики получили компенсации от Фонда развития территорий - публично-правовой компании, которая выплачивает возмещения участникам долевого строительства, обязательства перед которыми не были исполнены. В материалах банкротного дела упоминается, что размер выплат дольщикам одного из недостроенных корпусов составил 1,54 млрд рублей.

Среди получивших возмещение в январе 2022 года был и Тутыхин. Ему было выплачено 3,8 млн рублей за однокомнатную квартиру площадью 46,4 кв. м, которую он приобрел летом 2009 года у застройщика за 1,86 млн рублей.

Однако полученная сумма Тутыхина не устроила. Он полагал, что она не покрывает его реальный ущерб - разницу между текущей рыночной стоимостью готовой аналогичной квартиры и ценой купленной по договору долевого участия в строительстве. В связи с этим Тутыхин настаивал на корректировке данных в реестре требований к застройщику-банкроту, на дополнительном включении в него 6,37 млн рублей.

Арбитражный суд Москвы отказал ему, сославшись на получение им возмещения от фонда, отметив, что его требования признаны погашенными и исключены из реестра. Тутыхин перестал быть участником строительства, а потому нет оснований для удовлетворения его заявления о внесении изменений в реестр, решил суд. Кроме того, он напомнил, что размер возмещений соответствовал оценке, выполненной по заказу фонда, и Тутыхин ее не оспаривал. Апелляция и кассация согласились с этими выводами.

Однако Тутыхин обратился в ВС РФ, настаивая, что расчеты возмещения от фонда и реального ущерба по закону о банкротстве не совпадают. В первом случае используется оценка стоимости жилья в недостроенном доме, а во втором - в уже законченном (статья 201.5 закона о несостоятельности).

По итогам рассмотрения жалобы СКЭС ВС РФ подтвердила, что действительно в этих ситуациях используются разные методики и компенсация может оказаться меньше реального ущерба, понесенного участником долевого строительства. По мнению коллегии, выплата фондом возмещения не свидетельствует о том, что дольщику полностью компенсированы убытки и он утратил все свои требования к застройщику.

Общая сумма таких требований должна определяться в соответствии с пунктом 2 статьи 201.5 закона о несостоятельности: учитывается ущерб в виде разницы цены квартиры по договору и объекта-аналога на дату введения первой процедуры банкротства застройщика (с 2018 года - конкурсного производства). Кроме того, на сумму основного долга начисляются так называемые мораторные проценты. Они заменяют на период процедуры несостоятельности любые другие санкции за несвоевременное исполнение обязательств, их величина равна ставке рефинансирования ЦБ РФ.

Однако требовать возмещения этой суммы от фонда нельзя, свидетельствует определение СКЭС ВС РФ. "...Правовых оснований для отнесения указанной разницы, равно как и мораторных процентов, к числу обязательств, исполняемых фондом, не имеется, - говорится в определении ВС РФ. - Фонд, в отличие от застройщика, не является стороной договора, заключенного с участником строительства, и поэтому не обязан компенсировать убытки в полном объеме".

Поэтому, если выплата от него оказалась меньше оценочной стоимости квартиры, то разница сохраняется в реестре требований к застройщику. Актуализировать цену квартиры должен был конкурсный управляющий, и в реестре требований автоматически должна была быть указана сумма, рассчитанная на день введения первой процедуры банкротства.

СКЭС ВС РФ отменила решения судов с отказом Тутыхину и отправила спор на новое рассмотрение. Она отметила, что ранее суды не проверили, есть ли разница между компенсацией и стоимостью квартиры.