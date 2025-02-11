Отменены ограничения на работу аэропорта Кирова

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Росавиация отменила введенные утром ограничения на работу аэропорта Кирова ("Победилово", сообщает телеграм-канал представителя агентства Артема Кореняко.

По его данным, запрет на прием и отправку самолетов отменили в 9:30 по московскому времени. О введении ограничений в аэропортах Кирова, Казани, Саратова и Ульяновска он сообщал в 7:15. Их вводили из соображений безопасности полетов гражданских самолетов. Аэропорты Казани, Саратов и Ульяновска возобновили работу примерно на час раньше.