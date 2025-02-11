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Глава ОСК заявил о необходимости обновить в России за 10 лет до 2000 судов

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - За следующие десять лет в России потребуется обновить от 1700 до 2000 судов, заявил гендиректор "Объединенной судостроительной корпорации" Андрей Пучков на встрече с депутатами Госдумы от "Единой России".

"Именно поэтому ОСК работает над наращиванием собственных производственных возможностей и сменой технологического уклада", - цитирует его пресс-служба корпорации.

Глава ОСК и депутаты обсудили стратегию развития корпорации, которую совет директоров корпорации утвердил в декабре 2024 года.

Также обсуждались дополнительные меры поддержки отрасли, в том числе разработка профильного законопроекта о судостроении, работа над которым началась в конце прошлого года. К разработке законопроекта привлечены органы государственной власти, ведущие корпорации, научные организации и экспертное сообщество, сказали в пресс-службе.

ОСК Госдума Андрей Пучков
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