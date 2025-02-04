Совет директоров ОСК утвердил стратегию развития до 2036 года

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) утвердил долгосрочную стратегию развития компании до 2036 года.

Соответствующее решение совета директоров подтвердили "Интерфаксу" в пресс-службе ОСК.

Как пишут "Ведомости", о том, что стратегия развития корпорации до 2036 года утверждена, говорил 23 января заместитель гендиректора ОСК Андрей Бузинов в Петербурге на выездном совещании у помощника президента Николая Патрушева. Топ-менеджер, в частности, отмечал, что документ устанавливает ключевые приоритеты по производству военной и гражданской техники в этот период.

По словам Бузинова, в новой стратегии ОСК ставится задача увеличить объем производства в 2-3 раза - до 600-750 единиц к 2036 году. "Дополнительный резерв скрывается в переходе на серийное производство. Его расширение может помочь достичь цели в 1000 судов к 2036 году", - уточнял он.

Конечный объем производства судов и морской техники в рамках периода планирования будет зависеть от масштабов господдержки отрасли, сообщает издание со ссылкой на материалы корпорации. Среди ключевых целей до 2036 года в документе также обозначен рост выручки компании в 3-5 раз. В 2023 году (последние доступные данные) ее выручка по МСФО составила 400 млрд рублей.

В новой стратегии корпорация видит два возможных сценария своего развития. Первый называется "Казенное судостроение" и предполагает концентрацию усилий ОСК на выполнении госзаказа, минимизации убытков и сокращении количества верфей, ссылается издание на материалы ОСК. Второй - "Судостроение 4.0" - предполагает освоение выпуска предприятиями ОСК судового комплектующего оборудования, полную цифровизацию процесса кораблестроения, создание новой среднетоннажной верфи и фокус менеджмента на рентабельности.

Приоритетом для менеджмента корпорации является реализация второго сценария, который обеспечит удовлетворение требований заказчиков по цене, качеству, срокам, а также рентабельность для группы ОСК, следует из материалов корпорации.

Разрабатываемая стратегия развития "Объединенной судостроительной корпорации" сфокусирована на серийном строительстве судов, создании новых производственных мощностей и специализации верфей, сообщал в январе 2024 года генеральный директор корпорации Андрей Пучков. ОСК может выйти на показатели строительства 600-750 судов в долгосрочном периоде при уровне господдержки не менее 30% от себестоимости строительства судна, говорил тогда глава ОСК.

ОСК создана в соответствии с указом президента в 2007 году, 100% ее акций находится в федеральной собственности. С августа 2023 года находится в доверительном управлении банка ВТБ.