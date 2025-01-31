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В Москве на Большой Дмитровке опечатан ресторан "Вилла Паста"

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В Москве ресторан "Вилла Паста" опечатан в связи с многочисленными нарушениями санитарно-эпидемиологических требований, там изъяли 28 кг кулинарной продукции, сообщило столичное управление Роспотребнадзора.

"Проведена внеплановая выездная проверка в отношении предприятия общественного питания "Вилла Паста" ООО "ЛОТОС", осуществляющего деятельность по адресу: город Москва, улица Большая Дмитровка, дом 32 строение 1. (...) Выявлены многочисленные грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований", - сообщает сайт управления.

По данным ведомства, там нарушены сроки годности и условия хранения пищевой продукции и продовольственного сырья, крайне неудовлетворительное санитарно-техническое состояние и санитарное содержание производственных помещений и технологического оборудования. Кроме того, в производственных помещениях нет умывальников для мытья рук персонала.

По результатам проверки снято с реализации 28 кг кулинарной продукции.

В связи с этим управление временно запретило работу ресторана и опечатало его помещение. Материалы административного дела в отношении юрлица направлены для рассмотрения в Тверской районный суд для решения об приостановке деятельности ООО "ЛОТОС" на срок до 90 суток.

Москва Роспотребнадзор Вилла Паста Большая Дмитровка Тверской районный суд
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