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Росреестр напомнил об изменении с марта порядка регистрации сделок с землей

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В России с 1 марта изменится порядок регистрации сделок с земельными участками, напоминают в пресс-службе Росреестра.

"С 1 марта 2025 года вступает в силу Федеральный закон от 26.12.2024 № 487-ФЗ. Одна из ключевых новелл закона предусматривает изменение порядка регистрации сделок с земельными участками", - говорится в сообщении.

Речь идет о введении новых оснований для приостановления учетно-регистрационных действий как в отношении земельных участков, так и в отношении расположенных на них зданий или сооружений.

В частности, с 1 марта 2025 года регистрировать землю будет невозможно, если в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) отсутствуют сведения о местоположении границ участка. Также нельзя будет поставить на кадастровый учет или оформить права на здание, сооружение или объект незавершенного строительства, расположенные на земельном участке без учтенных границ.

Как отмечают специалисты Росреестра, отсутствие точно определенных границ является причиной большинства конфликтов между владельцами. При этом судебные разбирательства по вопросам установления границ участков - одни из самых сложных и длительных.

Новый закон обеспечивает гарантии прав новых правообладателей земельных участков, защищает их от возможных проблем с определением местоположения границ и от несанкционированного занятия участков, подчеркивают в ведомстве.

Росреестр ЕГРН
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