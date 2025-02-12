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Корвет РФ отработал нанесение условного ракетного удара в ходе учений на Балтике

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Корвет "Сообразительный" выполнил условные ракетные пуски в ходе учений в акватории Балтийского моря, сообщила пресс-служба Балтфлота в среду.

"Экипажем было проведено учение по нанесению ракетного удара противокорабельным ракетным комплексом "Уран" по отряду кораблей условного противника с выполнением электронных ракетных пусков", - говорится в сообщении.

Также военные отработали действия по классификации и слежению за подводной лодкой с помощью гидроакустической станции корабля. "После чего обнаруженная субмарина была условно уничтожена с использованием торпедного вооружения", - проинформировали в пресс-службе.

Кроме того, были выполнены практические стрельбы из корабельных артиллерийских комплексов по имитированным морским целям.

По официальной информации, "Сообразительный" - многоцелевой корвет проекта 20380, разработан Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз".

Согласно отрытым данным, корветы проекта 20380 предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения задач в ближней морской зоне. На кораблях размещены артиллерийские, противоракетные, противолодочные, гидроакустические и радиолокационные комплексы. Авиагруппа корабля - один вертолет Ка-27ПЛ. При строительстве кораблей проекта применена технология "стелс".


Балтфлот Балтийское море
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