Поиск

Минпромторг сверит объемы производства в реестре российских промтоваров и объемы их закупок

Если данные будут расходиться, к проверке будут подключаться правоохранительные органы

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Минпромторг начал собирать информацию о несоответствии количества приобретаемой при госзакупках отечественной продукции тем данным о мощностях по ее производству, которые зафиксированы в реестре российской промышленной продукции в соответствии с 719-м постановлением.

Как сообщил журналистам первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков, в случае значительного расхождения в объемах закупаемой и реально производимой российской промпродукции будут проводиться проверки с участием правоохранительных органов.

"Компания проходит процедуру подтверждения "российскости", появляется реестровая запись, она не привязана к определенной единице товара, она описывает, что у этого юридического лица есть документация, есть мощности, чтобы это производить (...). Если мы будем видеть, что в закупках намного больше, чем может произвести предприятие, то мы будем видеть этот разрыв и понимать, что предприятие занимается нехорошими вещами. Будет приезжать проверка", - сказал он.

Запущенная Минпромторгом процедура сверки информации о закупках в рамках 44-го и 223-го федеральных законов (регулируют закупки госструктур и госкомпаний соответственно) с данными реестра отечественной промпродукции, по словам Осьмакова, позволит также контролировать поставщиков, которые в рамках госзакупок ссылаются на находящуюся в публичном доступе реестровую запись производителя, при этом объем продаж с указанием данной реестровой записи значительно превышает реальные мощности предприятия.

Он отметил, что такого рода деятельность поставщиков по неправомерной ссылке на реестр российской промпродукции может квалифицироваться как мошенничество, и компании будут нести соответствующую ответственность.

Осьмаков добавил, что пока министерство "в мягком режиме" собирает информацию о подобных случаях и по итогам изучения полученных данных будут рассматриваться конкретные санкции в отношении нарушителей.

Закупочным законодательством предусмотрено предоставление ряда преференций поставщикам продукции российского производства при госзакупках и закупках госкомпаний. В частности, в отношении этой продукции реализуется право "второй лишний", когда при подаче двух заявок - на поставку товара, включенного в реестр российской промпродукции, и товара, в отношении которого не подтвержден необходимый уровень локализации, - приоритет автоматически предоставляется "российской" заявке.

Минпромторг Василий Осьмаков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российский рынок акций заметно растет на новостях о разговоре Путина и Трампа

Путин и Трамп обсудили урегулирование конфликта на Украине. Обобщение

Что произошло за день: среда, 12 февраля

Путин и Трамп согласились с необходимостью переговоров для урегулирования украинского конфликта

Путин и Трамп согласились с необходимостью переговоров для урегулирования украинского конфликта

Президенты России и США обсудили обмен граждан двух стран

Путин и Трамп договорились об организации личной встречи

Основатель iSpring Усков оставлен на свободе под запрет определенных действий

New York Post сообщила о согласовании Трампом обмена Фогеля на Винника

New York Post сообщила о согласовании Трампом обмена Фогеля на Винника

Спецпосланник Трампа рассказал о помощи саудовского принца в освобождении Фогеля

Инфляция в России в годовом выражении колеблется в районе 10%

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5845 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне36 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2170 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе336 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне27 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });