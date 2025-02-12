Минпромторг сверит объемы производства в реестре российских промтоваров и объемы их закупок

Если данные будут расходиться, к проверке будут подключаться правоохранительные органы

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Минпромторг начал собирать информацию о несоответствии количества приобретаемой при госзакупках отечественной продукции тем данным о мощностях по ее производству, которые зафиксированы в реестре российской промышленной продукции в соответствии с 719-м постановлением.

Как сообщил журналистам первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков, в случае значительного расхождения в объемах закупаемой и реально производимой российской промпродукции будут проводиться проверки с участием правоохранительных органов.

"Компания проходит процедуру подтверждения "российскости", появляется реестровая запись, она не привязана к определенной единице товара, она описывает, что у этого юридического лица есть документация, есть мощности, чтобы это производить (...). Если мы будем видеть, что в закупках намного больше, чем может произвести предприятие, то мы будем видеть этот разрыв и понимать, что предприятие занимается нехорошими вещами. Будет приезжать проверка", - сказал он.

Запущенная Минпромторгом процедура сверки информации о закупках в рамках 44-го и 223-го федеральных законов (регулируют закупки госструктур и госкомпаний соответственно) с данными реестра отечественной промпродукции, по словам Осьмакова, позволит также контролировать поставщиков, которые в рамках госзакупок ссылаются на находящуюся в публичном доступе реестровую запись производителя, при этом объем продаж с указанием данной реестровой записи значительно превышает реальные мощности предприятия.

Он отметил, что такого рода деятельность поставщиков по неправомерной ссылке на реестр российской промпродукции может квалифицироваться как мошенничество, и компании будут нести соответствующую ответственность.

Осьмаков добавил, что пока министерство "в мягком режиме" собирает информацию о подобных случаях и по итогам изучения полученных данных будут рассматриваться конкретные санкции в отношении нарушителей.

Закупочным законодательством предусмотрено предоставление ряда преференций поставщикам продукции российского производства при госзакупках и закупках госкомпаний. В частности, в отношении этой продукции реализуется право "второй лишний", когда при подаче двух заявок - на поставку товара, включенного в реестр российской промпродукции, и товара, в отношении которого не подтвержден необходимый уровень локализации, - приоритет автоматически предоставляется "российской" заявке.