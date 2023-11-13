Минпромторг объединит реестры российской радиоэлектронной и промышленной продукции

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Минпромторг планирует в конце 2023 - в начале 2024 года объединить реестры российской промышленной продукции и российской радиоэлектронной продукции, сообщил журналистам замруководителя ведомства Василий Шпак.

"Объединение реестров планируется для того, чтобы всем было проще ориентироваться, - сказал Шпак. - Надеюсь в скором времени будет единый реестр промышленной продукции - это произойдет если не в конце этого года, то в начале следующего. Сейчас соответствующее решение находится на этапе согласования с профильными ведомствами и в ближайшее время будет внесено в правительство РФ".

Шпак отметил, что, когда создавался реестр российской радиоэлектронной продукции, требования к "российскости" (российскому происхождению) промпродукции только формировались.

"Поэтому какое-то время реестры жили параллельно, - сказал он. - Но по факту, поскольку радиоэлектронная продукция также является промпродукцией, то, естественно, целесообразно их объединить".

Как сказано на сайте ГИС "Промышленность", сейчас в реестре российской промпродукции содержится 268,3 тысячи реестровых записей, а в реестре российской радиоэлектронной продукции - 15,2 тысячи записей.

Продукция, включенная в тот или иной реестр, может получать те или иные преференции при госзакупках или закупках госкомпаний.