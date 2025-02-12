Российский рынок акций заметно растет на новостях о разговоре Путина и Трампа

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций активно растет на высоких объемах торгов в ходе вечерней сессии "Московской биржи", отыгрывая сообщения о телефонном разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа; лидерами повышения среди "голубых фишек" выступают акции "Газпрома".

К 20:41 индекс МосБиржи (все сессии) рос на 3,14% до 3112,76 пункта (+3,14%); цены большинства "голубых фишек" на бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 8,2%.

Подорожали акции "Газпрома" (+8,2%), "НОВАТЭКа" (+4,7%), Сбербанка (+3,9%, "префы" прибавили в цене также на 3,9%), "Т-Технологии" (+3,7%), "ММК" (+3,5%), "Северстали" (+3,3%), "Полюса" (+3,3%), АФК "Система" (+3,2%), "Аэрофлота" (+2,9%), ВТБ (+2,4%), "АЛРОСА" (+2,2%), "Московской биржи" (+2,2%), "МТС" (+2,2%), "Роснефти" (+1,8%), "Норникеля" (+1,8%), "ЛУКОЙЛа" (+1,7%), "НЛМК" (+1,7%), "Газпром нефти" (+1,7%), "Сургутнефтегаза" (+1,4%), "Магнита" (+1,1%), "Русала" (+1,1%), "Татнефти" (+0,9%), "РусГидро" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,5%), расписки OZON (+4,1%).

Подешевели лишь "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 20:41 составил 209,7 млрд рублей (из них 35,4 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 28,57 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 24,68 млрд рублей на акции "Т-Технологии").

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора в среду согласились, что наступило время для совместной работы двух стран, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Президент России также поддержал один из основных тезисов главы американского государства, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе", - сказал он.

"Обсуждалась тема урегулирования на Украине", - сообщил пресс-секретарь президента России.

"Президент Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Президент Путин, со своей стороны, упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров", - добавил Песков.