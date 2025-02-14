Правительство согласовало отказ генкомпаний от проектов модернизации в электроэнергетике

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Некоторые проекты модернизации российских электростанций исключены из списка проектов, мощность которых поставляется по договорам купли-продажи мощности модернизированных генерирующих объектов, соответствующее распоряжение появилось на официальном портале опубликования правовых актов 13 февраля вечером.

Так, из перечня проектов модернизации убрали Нижнекамскую ТЭЦ "Татнефти" (как сообщалось в материалах к правкомиссии, прошедшей в декабре, проект сдвинули с декабря 2024 года на три года - ИФ), Автозаводскую ТЭЦ "ЕвроСибЭнерго" (тут причиной отказа от этого проекта стал рост цен на оборудование и стоимости проекта и ожидания негативного эффекта в связи с этим на финрезультаты компании - ИФ), Воронежскую ТЭЦ-1 "Квадры" (стоимость турбины для нее с августа по ноябрь 2022 года увеличилась на 75% и проект стал неокупаемым, также у компании были сомнения относительно выполнения сроков поставки оборудования - ИФ).

Кроме того, в распоряжении речь идет об отказе от проектов для "ТГК-2": на Костромской ТЭЦ-2, Ярославской ТЭЦ-2 и Ярославской ТЭЦ-3. Тут, как сообщалось в материалах к правкомиссии, причиной стали проблемы с финансированием. Изначально "ТГК-2" планировала привлечь средства у Альфа-банка, но получила отказ. В дальнейшем удалось договориться с Промсвязьбанком, за счет чего реализуется проект реновации "Вологодской ТЭЦ", но по остальным станциям в финансировании модернизации "ТГК-2" также отказали, также компания отмечала увеличение сроков поставки оборудования.

"Энел Россия" правительство согласовало отказ от проекта модернизации "Невинномысской ГРЭС" (отмечалось, что тут затраты на реновацию выросли на 454% - ИФ).

СГК разрешили отказаться от проекта реновации объектов на Ново-Кемеровской ТЭЦ, Томь-Усинской ГРЭС, Новосибирской ТЭЦ-3 и Беловской ГРЭС (тут также причинами стали сроки поставки оборудования и увеличение стоимости, суммарно за отказ от модернизации компания может заплатить около 2 млрд рублей - ИФ).

"ОГК-2" освободили от обязательств по двух проектам модернизации на Сургутской ГРЭС-1 (в материалах сообщалось, что срыв поставок основного оборудования по ГЭХ в среднем составил 16 месяцев - ИФ).

Кроме того, правительство исключило из списков обязательств модернизации "Т Плюс". В распоряжении речь идет об исключении компании без упоминания конкретных проектов, но судя по документам, из которых убирают "Т Плюс", речь идет о модернизации на Ижевской ТЭЦ-2 и на Самарской ТЭЦ.