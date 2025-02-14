Песков заявил, что формат G20 лучше отражает экономические реалии в мире

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что формат "большой семерки" практически изжил себя, а экономические реалии в мире лучше отражает формат "двадцатки".

На просьбу журналистов прокомментировать предложение президента США Дональда Трампа пригласить вновь Россию в "семерку" и восстановить формат "восьмерки", пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Мы неоднократно говорили, что группа, которая сейчас называется "группа семи", значительно утратила свою релевантность, в смысле даже с той точки зрения, что она объединяет страны, которые сейчас не являются лидерами по росту, по разным параметрам экономического и социального роста".

Представитель Кремля отметил: "Эти вот центры роста переместились в другие регионы земного шара, и с этой точки зрения мы, конечно, считаем, что мы гораздо более заинтересованы в продолжении нашей конструктивной работы в рамках "двадцатки".

По словам Пескова, "именно такой форум, как "двадцатка", наверное, больше отражает и экономический локомотив земного шара".