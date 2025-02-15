Дроны уничтожены в Ростове-на-Дону и области

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении беспилотников в Ростове, Чертковском и Шолоховском районах.

"Ночью силы и средства ПВО, мобильные огневые группы успешно отразили воздушную атаку на Ростовскую область, уничтожив БПЛА в Ростове, Чертковском, Шолоховском районах", - написал Слюсарь в своем телеграм-канале.

Врио губернатора региона добавил, что, по предварительным данным, пострадавших нет.