На промпредприятии в Калужской области загорелось строение после падения БПЛА

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о возгорании одного из строений на территории промышленного предприятия в Дзержинском районе в результате падения БПЛА.

"На территории промышленного предприятия в Дзержинском районе в результате падения БПЛА произошло возгорание одного из строений. На место прибыли расчеты спасателей и оперативная группа", - написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу.

Губернатор добавил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.