В промзоне Волгоградской области возникло возгорание из-за падения обломков БПЛА

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В Волгоградской области в результате падения обломков БПЛА на территории промзоны возникло локальное возгорание, которое было оперативно ликвидировано, сообщил глава региона Андрей Бочаров.

"Ночью 15 февраля силы противовоздушной обороны Министерства обороны России отразили массированную атаку беспилотников на территорию Волгоградской области. БПЛА перехвачены и нейтрализованы. Пострадавших нет. По предварительной информации, в результате падения обломков на территории промзоны возникло локальное возгорание на площади не более 5 кв. м, которое было оперативно локализовано и ликвидировано", - приводятся слова Бочарова в телеграм-канале администрации Волгоградской области.