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Временные ограничения введены в ряде российских аэропортов

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов введены в аэропортах Астрахани, Владикавказа, Грозного, Калуги, Саратова, Ульяновска и Волгограда сообщили в Росавиации в субботу.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС сегодня ранним утром введены в аэропортах: Астрахань (Нариманово); Владикавказ (Беслан); Волгоград (Гумрак); Грозный (Северный); Калуга (Грабцево); Саратов (Гагарин); Ульяновск (Баратаевка)", - говорится в сообщении.

Ограничения в аэропорту Волгограда были вскоре отменены. "В аэропорту Волгоград (Гумрак) в 07:19 по Москве сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС, уточнили в Росавиации.

Астрахань Владикавказ Волгоград Саратов Грозный Ульяновск Калуга
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