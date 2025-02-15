Прием и выпуск воздушных судов возобновлены в аэропорту Саратова

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Саратова, сообщили в Росавиации.

"В аэропорту Саратов (Гагарин) в 07:30 по Москве сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что ограничения были связаны с обеспечением безопасности полетов.

Ранее сообщалось о введении ограничений в аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова и Ульяновска. Волгоградский аэропорт возобновил работу.